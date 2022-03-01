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Окупантів розгромили під Миколаєвом: озвучено величезні втрати

Павло Заяць Павло Заяць
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1 березня, 21:46
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Глава Миколаївської області розкрив подробиці
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Під Миколаєвом російські окупанти зазнали великої поразки, втрати техніки ворога можуть обчислюватися сотнями одиниць.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім.

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"Щодо деталей – завтра порахуємо. Вже є відео, що до 800 одиниць техніки. Завтра подивимося, скільки насправді, але дуже багато", – заявив він.

Кім також озвучив втрати української сторони:

"Один вертоліт Мі-8, літак один збили, пілот живий, його евакуювали, до лікарні забрали. Здебільшого, може, є якісь, але невеликі втрати".

Глава області повідомив, що у Баштанці "мирне населення двох взяло в полон, два БТРи забрало собі".

"Тепер у тероборони два БТРи. Будемо завтра їздити дивитися. Залишилося велике скупчення в полі техніки з людьми, їм нема куди бігти, скінчилась солярка. Поїдемо їх завтра шукати", – додав Кім.

Окупанти під Миколаєвом заявляли, що це їхня земля

На Миколаївщині жителі затримали техніку російських військових та попросили їх повертатися додому.

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"Мужики, до вас додому ніхто не приходив, ви на нашій землі зараз, ми не у вас. Мужики, повертайтеся додому", – сказав місцевий житель.

На що зайди відповіли: "І ми на своїй землі".

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