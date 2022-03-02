В Одессе прогремел мощный взрыв

Также горожане заметили в море вражеский военный корабль

Взрыв и военный корабль в Одессе / Фото: Коллаж: Сегодня

Оккупанты России нанесли удар по Одессе . По предварительным данным, взрыв прогремел в районе аэропорта. Об этом сообщает "Новое издание" со ссылкой на местных жителей.

На опубликованном видео видно дым с места попадания снаряда.

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Также сообщается, что у берегов Одессы замечен российский военный корабль. Об этом заявил председатель Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук.

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