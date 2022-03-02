В Одесі прогримів потужний вибух

Окупанти Росії завдали удару по Одесі . За попередніми даними, вибух пролунав у районі аеропорту. Про це повідомляє "Нове видання" з посиланням на місцевих жителів.
На опублікованому відео видно дим із місця влучення снаряда.
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Також повідомляється, що біля берегів Одеси помічено російський військовий корабель. Про це заявив голова Громадської ради при Одеській ОДА Сергій Братчук.
Ситуація в Україні 2 березня
- Окупанти, що вторглися в Україну в ніч проти 24 лютого, випустили по Житомиру ракету з російського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер". За пів години вона впала в районі аеропорту.
- У Харкові продовжуються потужні обстріли окупантами РФ. Після влучення в танкове училище там вже тривалий час не можуть загасити пожежу.
- Внаслідок нового обстрілу центру Харкова, який стався 2 березня вранці, загинули четверо, ще дев'ятеро людей було поранено.
- Протягом ночі практично по всій Сумській області велися вуличні бої. У Тростянці ворожі війська зайняли штаб і почали мародерство. Проте окупанти деморалізовані, частина з них здаються ЗСУ, інші намагаються втекти.
- Близько 8:00 у Сумах пролунав потужний вибух у районі військової частини та артилерійського училища.
- Голова Миколаївської ОДА повідомив про висадку ворожого десанту.
- Генштаб опублікував нові дані про втрати ворога з початку вторгнення 24 лютого до ранку 2 березня.