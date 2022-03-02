В Одесі прогримів потужний вибух

Також городяни помітили у морі ворожий військовий корабель

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Окупанти Росії завдали удару по Одесі . За попередніми даними, вибух пролунав у районі аеропорту. Про це повідомляє "Нове видання" з посиланням на місцевих жителів.

На опублікованому відео видно дим із місця влучення снаряда.

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Також повідомляється, що біля берегів Одеси помічено російський військовий корабель. Про це заявив голова Громадської ради при Одеській ОДА Сергій Братчук.

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Ситуація в Україні 2 березня