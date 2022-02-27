"Іскандер" від Лукашенка впав в аеропорту Житомира (відео)

Окупанти, які вторглися в Україну в ніч проти 24 лютого, випустили по Житомиру ракету з російського оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер" . За півгодини вона впала в районі аеропорту.
Про це на своєму телеграм-каналі розказав колишній радник голови МВС України Антон Геращенко.
Що відомо
"А от куди потрапили випущені близько 17:00 з території Білорусі Іскандера, що я писав півгодини тому. Російсько-білоруські фашисти б'ють по аеропорту Житомира. Знаєте, що це означає? Що треба готуватися Луцькій, Рівненській та Житомирській областям, засмажувати не тільки російських, але й білоруських окупантів найближчими днями!" , – написав Антон Геращенко.
Далі по темі
Смертельна зброя
- Ще 16 лютого західні журналісти повідомили, що Росія перекидає зі Східного військового округу на свої західні кордони оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М".
- 25 лютого окупанти почали використовувати проти народу України зброю масового ураження. Цього дня супротивник використовує авіацію, ударні безпілотники та реактивні залпові системи вогню "Смерч".
- Цього ж дня касетні ракети впали на Харківський авіаційний завод.
- У Мережі з'явилося відео російського окупанта, який робить радісне селфі-відео на тлі обстрілу "Градами" у бік українського міста Маріуполь.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що атаки російських військових на дитячий садок та дитячий будинок це військові злочини та порушення Римського статуту. Україна звертатиметься до міжнародних судів.