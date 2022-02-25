"Російські брати" накрили Охтирку "Ураганами"

Є загиблі та поранені, у тому числі діти

По мирних людях стріляють системою залпового вогню / Колаж "Сьогодні"

Зростає кількість жертв серед мирного населення України, на яку віроломно напала Російська Федерація вночі 24 лютого. На жаль, є перші жертви війни в Охтирці, де ворог застосував реактивну систему залпового вогню "Ураган".

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"Був обстріл "Ураганами" в Охтирці, потрапили в жилий масив, бомбосховища, дитячий садок. Було багато людей. Кількість поранених і загиблих не знаємо, є тяжко поранені діти. Це був третій обстріл Охтирки за сьогодні", – написав у себе на сторінці у Фейсбуці голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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