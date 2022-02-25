Таких втрат РФ ще не було. ЗСУ назвали кількість загиблих окупантів

Додому повернуться далеко не всі російські окупанти

Після роботи Javelin / Колаж "Сьогодні"

Штаб Сухопутних військ України повідомив нові дані щодо кількості загиблих окупантів, які 24 лютого вторглися на територію нашої країни. Як повідомляється на Фейсбук-сторінці штабу, ця цифра вже понад тисячу.

"Сьогодні кількість втрат з боку окупаційних військ Російської Федерації складає більше однієї тисячі. Такої кількості втрат військовослужбовців за такий час бойових дій Росія не зазнавала за увесь час свого існування ще в жодному збройному конфлікті, який розпочинала. Російські матері відправляють своїх синів на вірну смерть, бо Збройні Сили України стійко тримають оборону і будуть боронити свою землю від окупанта. Вірте у Збройні Сили України!", – сказано у заяві.