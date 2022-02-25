Таких потерь у РФ еще не было. ВСУ назвали количество погибших оккупантов

Домой вернутся далеко не все российские оккупанты

После работы Javelin / Коллаж "Сегодня"

Штаб Сухопутных войск Украины сообщил новые данные о количестве погибших оккупантов, которые вторглись на территорию Украины 24 февраля. Как сообщается на Фейсбук-странице штаба, эта цифра уже более тысячи.

"Сегодня количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляет более тысячи. Такое количество потерь военнослужащих за время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала. Российские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что Вооруженные Силы Украины стойко удерживают оборону и будут защищать свою землю от оккупанта", – сказано в заявлении.