"Русские братья" накрыли Ахтырку "Ураганами"

Есть погибшие и раненные, в том числе дети

По мирным людям стреляют системой залпового огня / Коллаж "Сегодня"

Растет количество жертв среди мирного населения Украины, на которое вероломно напала Российская Федерация в ночь 24 февраля. К сожалению, есть первые жертвы войны в Ахтырке, где враг применил реактивную систему залпового огня "Ураган".

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"Был обстрел "Ураганами" в Ахтырке, попавших в жилой массив, бомбоубежища, детский сад. Было много людей. Число раненых и погибших не знаем, есть тяжело раненые дети. Это был третий обстрел Ахтырки за сегодня", – написал у себя на странице в Фейсбуке председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

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