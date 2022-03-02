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Російська авіація скинула бомби на будинки цивільних в Житомирі (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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2 березня, 00:00
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Наразі невідомо, кількість постраждалих від авіанальоту, на місці працюють рятувальники
По Житомиру вдарили ракетами.
По Житомиру вдарили ракетами. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Житомирі декілька бомб влучили у цивільні будинки. В результаті один будинок повністю зруйнований, в лікарні вибило всі вікна і двері.

Про це повідомив мер міста Сергій Сухомлин у відеозвернення, яке опублікував Telegram-канал Житомир.Інфо.

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Кількість потерпілих уточнюється, на місці працюють рятувальники.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко уточнив, що удар здійснили крилатою ракетою "Калібр" по базі 95-ї Бригади в Житомирі.

"Горять житлові будинки. Рятувальники рятують тих, кого можна врятувати. Смерть окупантам!", - написав Геращенко.

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За даними ДСНС, пошкоджені житлові будинки, приватний сектор. Рятувальники розбирають завали та ліквідовують пожежу.

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Ситуація в Житомирі

Окупанти, які вторглися в Україну вночі проти 24 лютого, випустили по Житомиру ракету з російського оперативно-тактичного ракетного комплексу Іскандер. За пів години вона впала в районі аеропорту.

Воєнний час вимагає рішучіших дій, щоб ситуація не виходила з-під контролю. Міський голова Житомирської міської ради заявив про наказ, що дозволяє карати грабіжників прямо на місці. Причому по мародерам можна відкривати вогонь.

Обстріл Харкова

Пізно ввечері 1 березня враг продовжив обстрілювати Харків. Новий авіаудар прийшовся на танкове училище.

За попередніми даними противник уразив танкове училище. Деталі уточнюються.

Близько 6 ракет прилетіло до кадетського корпусу. Попередньо є загиблі. Після авіаудару здетонував наявний боєкомплект, усередині вибухають снаряди на складі

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