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Війська Путіна завдали ракетних ударів по Києву та його передмістях

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1 березня, 23:33
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Кількість жертв невідома
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Зафіксовано кілька випадків використання Росією зброї масової поразки / Колаж "Сьогодні"

З настанням ночі по Києву та його передмістях завдали нових ракетних ударів російські окупанти, які віроломно вторглися до нашої країни 24 лютого.

Держпецзв'язок повідомляє, що у Києві на Куренівці, а також у Вишневому, у Боярці та Жулянах було чутно вибухи від бомбардування.

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Також сталися вибухи у Білій Церкві, де горить військовий майданчик.

Обстановка

  • Вночі 1 березня російські окупанти взяли в кільце Херсон та розпочали штурм міста. Тим часом під Києвом помітили колону окупантів завдовжки 64 км. Війська РФ продовжують обстрілювати мирних жителів. Але є й добрі новини: у ЄС уже почали розглядати заявку України про членство у Союзі. Також нашій країні передадуть 70 військових літаків.
  • Голова Миколаївської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Кім заявив, що на підступах до його міста російські вбивці понесли більші втрати техніки та особового складу.
  • Російські окупанти знищили залізничний міст Васильківка. Через це південь Запорізької області виявився відрізаним.
  • Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.
  • Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що ворог настає з усіх боків. У місті виникли проблеми з електропостачанням.

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