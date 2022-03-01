Войска Путина нанесли ракетные удары по Киеву и его пригородам

Количество жертв неизвестно

Зафиксировано несколько случаев использования Россией оружия массового поражения / Коллаж "Сегодня"

С наступлением ночи по Киеву и его пригородам нанесли новые ракетные удары российские оккупанты, которые вероломно вторглись в нашу страну 24 февраля.

Госпецсвязь сообщает, что в Киеве на Куреневке, а также в Вишнёвом, в Боярке и Жулянах были слышны взрывы от бомбардировки.

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Также произошли взрывы в Белой Церкви, где горит военная площадка.

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