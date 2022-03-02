Направили вертолеты и войска – оккупанты движутся к украинским АЭС

Врага готовятся отражать в Вознесенске и Энергодаре

Фото оккупантов из зоны ООС - илюстративное/Reuters

Российские войска могут атаковать украинские атомные станции. Об этом сообщает советник главы МВД Антон Геращенко в своем Телеграме.

По данным Геращенко, поступила информация из НГУ, что из Николаевской области в сторону города Вознесенска, где расположена Южно-Украинская АЭС, вылетела группа из более чем 20 вертолётов оккупантов с десантниками.

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Кроме того, вражеские войска подошли к Энергодару и движутся к блокпосту города. Там расположена Запорожская АЭС. Сотрудники атомной электростанции вышли на дорогу, чтоб не пропустить армию РФ.

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Военные РФ угрожают обстрелять Запорожскую АЭС

Российские оккупанты угрожали атаковать станцию с первого дня вторжения.

"Внимание! Энергодар – АЭС. Россияне поставили гаубицы и угрожают обстрелять атомную электростанцию. Это будет беда всей Европы", – сообщала депутат Марьяна Безуглая.

Как избежать радиоактивного заражения при аварии на АЭС

Первое, что происходит при радиоактивном заражении, – это выброс радиоактивного йода. Поэтому важно принять во внутрь таблетки или раствор йода, это нужно постараться сделать в первые часы после взрыва АЭС или даже минуты после того, как объявлена тревога.