Направили гелікоптери та війська – окупанти рухаються до українських АЕС

Ворога готуються відбивати у Вознесенську та Енергодарі

Фото окупантів із зони ООС - ілюстративне/Reuters

Російські війська можуть атакувати українські атомні станції. Про це повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко у своєму телеграмі.

За даними Геращенка, надійшла інформація з НГУ, що з Миколаївської області у бік Вознесенська, де розташована Южно-Українська АЕС, вилетіла група з більш ніж 20 гелікоптерів окупантів з десантниками.

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Крім того, ворожі війська підійшли до Енергодару і прямують до блокпоста міста. Там розташована Запорізька АЕС. Співробітники атомної електростанції вийшли на дорогу, щоб не пропустити армію РФ.

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Військові РФ погрожують обстріляти Запорізьку АЕС

Російські окупанти погрожували атакувати станцію з першого дня вторгнення.

"Увага! Енергодар – АЕС. Росіяни поставили гаубиці та погрожують обстріляти атомну електростанцію. Це буде лихо всієї Європи" , – повідомляла депутат Мар'яна Безугла.

Як уникнути радіоактивного зараження під час аварії на АЕС

Перше, що відбувається при радіоактивному зараженні – це викид радіоактивного йоду. Тому важливо прийняти усередину таблетки або розчин йоду, це потрібно постаратися зробити в перші години після вибуху АЕС або навіть хвилини після того, як оголошено тривогу.