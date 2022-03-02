Враг стягивает силы все ближе к Киеву – Кличко

Мэр столицы призвал киевлян и всех украинцев не терять выдержки

Виталий Кличко. Фото: коллаж "Сегодня"

Мэр Киева Виталий Кличко записал очередное видеообращение к жителям города. По его словам, враг стягивает силы все ближе к столице, ночью обстреливал Белую Церковь, продолжались бои в Буче, Гостомеле.

"Мы готовимся и будем оборонять наш город. Я призываю всех киевлян, не теряйте, пожалуйста, выдержки, не верьте, пожалуйста, дезинформации. Враг распространяет много лжи, чтобы сломать украинцев. Доверяйте только официальным ресурсам. Киев стоит и будет стоять. И мы будем драться", – сказал Кличко.

Реклама

Он напомнил, как вчера враг атаковал столицу. Две ракеты попали в телевышку. Погибли 5 мирных киевлян.

"Я прошу всех, из соображений безопасности, без крайней необходимости не выходить на улицы. По сигналу тревоги – следовать в укрытие. Придерживаться комендантского часа. Он, напомню, длится в городе с 20:00 до 7:00", – сказал мэр.

Кличко добавил, что в городе установлены блокпосты и укрепления.



"Отмечу, критическая инфраструктура столицы работает. Общественный транспорт – работает. Предпочтительно перевозить работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Маршруты его – на сайте городских властей", – сказал он.

Реклама

Кроме того, в столице уже работает гуманитарный штаб, собирающий помощь для тех, кому она сегодня нужна. Весь список необходимый и контакты штаба – на сайте городских властей – https://potreby.kyivcity.gov.ua

Киев отправил гуманитарную помощь в город Буча

Жителям Бучи отправили медикаменты, перевязочные материалы, средства гигиены и детское питание.

"Я благодарю организацию "Красный Крест", которая доставила необходимую помощь, которую направил Киев", – сказал Кличко.

Реклама

Также он добавил, что гордится украинским народом.

"Это наша сила, которую не сломать. Вместе мы выстоим. Слава Украине!" – сказал мэр.

Ситуация в Украине 2 марта