Враг стягивает силы все ближе к Киеву – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко записал очередное видеообращение к жителям города. По его словам, враг стягивает силы все ближе к столице, ночью обстреливал Белую Церковь, продолжались бои в Буче, Гостомеле.
"Мы готовимся и будем оборонять наш город. Я призываю всех киевлян, не теряйте, пожалуйста, выдержки, не верьте, пожалуйста, дезинформации. Враг распространяет много лжи, чтобы сломать украинцев. Доверяйте только официальным ресурсам. Киев стоит и будет стоять. И мы будем драться", – сказал Кличко.
Он напомнил, как вчера враг атаковал столицу. Две ракеты попали в телевышку. Погибли 5 мирных киевлян.
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"Я прошу всех, из соображений безопасности, без крайней необходимости не выходить на улицы. По сигналу тревоги – следовать в укрытие. Придерживаться комендантского часа. Он, напомню, длится в городе с 20:00 до 7:00", – сказал мэр.
Кличко добавил, что в городе установлены блокпосты и укрепления.
"Отмечу, критическая инфраструктура столицы работает. Общественный транспорт – работает. Предпочтительно перевозить работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города. Маршруты его – на сайте городских властей", – сказал он.
Кроме того, в столице уже работает гуманитарный штаб, собирающий помощь для тех, кому она сегодня нужна. Весь список необходимый и контакты штаба – на сайте городских властей – https://potreby.kyivcity.gov.ua
Киев отправил гуманитарную помощь в город Буча
Жителям Бучи отправили медикаменты, перевязочные материалы, средства гигиены и детское питание.
"Я благодарю организацию "Красный Крест", которая доставила необходимую помощь, которую направил Киев", – сказал Кличко.
Также он добавил, что гордится украинским народом.
"Это наша сила, которую не сломать. Вместе мы выстоим. Слава Украине!" – сказал мэр.
Ситуация в Украине 2 марта
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