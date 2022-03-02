Ворог стягує сили все ближче до Києва – Кличко

Мер Києва Віталій Кличко записав чергове відеозвернення до жителів міста. За його словами, ворог стягує сили дедалі ближче до столиці, вночі обстрілював Білу Церкву, точилися бої у Бучі, Гостомелі.
"Ми готуємось і оборонятимемо наше місто. Я закликаю всіх киян, не втрачайте, будь ласка, витримки, не вірте, будь ласка, дезінформації. Ворог поширює багато брехні, щоб зламати українців. Довіряйте лише офіційним ресурсам. Київ стоїть і стоятиме. І ми будемо битися", – сказав Кличко.
Він нагадав, як учора ворог атакував столицю. Дві ракети влучили у телевежу. Загинуло 5 мирних киян.
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"Я прошу всіх, з міркувань безпеки, без крайньої необхідності не виходити на вулиці. За сигналом тривоги – слідувати в укриття. Дотримуватися комендантської години. Вона, нагадаю, триває у місті з 20:00 до 7:00", – сказав мер.
Кличко додав, що у місті встановлено блокпости й укріплення.
"Зазначу, критична інфраструктура столиці працює. Громадський транспорт – працює. Переважно, щоб перевозити працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста. Маршрути його – на сайті міської влади", – сказав він.
Крім того, у столиці вже працює гуманітарний штаб, який збирає допомогу для тих, кому вона сьогодні потрібна. Весь список необхідний і контакти штабу – на сайті міської влади – https://potreby.kyivcity.gov.ua
Київ надіслав гуманітарну допомогу до міста Буча
Жителям Бучі відправили медикаменти, перев'язувальні матеріали, засоби гігієни та дитяче харчування.
"Я дякую організації "Червоний Хрест", яка доставила необхідну допомогу, яку направив Київ", – сказав Кличко.
Також він додав, що пишається українським народом.
"Це наша сила, яку не зламати. Разом ми вистоїмо. Слава Україні!" – сказав мер.
Ситуація в Україні 2 березня
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