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Ворог стягує сили все ближче до Києва – Кличко

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
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2 березня, 12:29
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Мер столиці закликав киян та всіх українців не втрачати витримки
Віталій Кличко. Фото: колаж "Сьогодні"
Віталій Кличко. Фото: колаж "Сьогодні"

Мер Києва Віталій Кличко записав чергове відеозвернення до жителів міста. За його словами, ворог стягує сили дедалі ближче до столиці, вночі обстрілював Білу Церкву, точилися бої у Бучі, Гостомелі.

"Ми готуємось і оборонятимемо наше місто. Я закликаю всіх киян, не втрачайте, будь ласка, витримки, не вірте, будь ласка, дезінформації. Ворог поширює багато брехні, щоб зламати українців. Довіряйте лише офіційним ресурсам. Київ стоїть і стоятиме. І ми будемо битися", – сказав Кличко.

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Він нагадав, як учора ворог атакував столицю. Дві ракети влучили у телевежу. Загинуло 5 мирних киян.

"Я прошу всіх, з міркувань безпеки, без крайньої необхідності не виходити на вулиці. За сигналом тривоги – слідувати в укриття. Дотримуватися комендантської години. Вона, нагадаю, триває у місті з 20:00 до 7:00", – сказав мер.

Кличко додав, що у місті встановлено блокпости й укріплення.

"Зазначу, критична інфраструктура столиці працює. Громадський транспорт – працює. Переважно, щоб перевозити працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність міста. Маршрути його – на сайті міської влади", – сказав він.

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Крім того, у столиці вже працює гуманітарний штаб, який збирає допомогу для тих, кому вона сьогодні потрібна. Весь список необхідний і контакти штабу – на сайті міської влади – https://potreby.kyivcity.gov.ua

Київ надіслав гуманітарну допомогу до міста Буча

Жителям Бучі відправили медикаменти, перев'язувальні матеріали, засоби гігієни та дитяче харчування.

"Я дякую організації "Червоний Хрест", яка доставила необхідну допомогу, яку направив Київ", – сказав Кличко.

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Також він додав, що пишається українським народом.

"Це наша сила, яку не зламати. Разом ми вистоїмо. Слава Україні!" – сказав мер.

Ситуація в Україні 2 березня

  • Російські окупанти продовжують вбивати мирних жителів України, серед яких — діти. Ворог завдає авіаудари по містах України та висаджує свої десанти. Сусідня країна, Білорусь, приготувала свої війська в бойову готовність. Це означає, що РФ не може вистояти перед нашими захисниками, тому вимушена просити допомогу в Лукашенка. Будь-якої миті Білорусь може вторгнутися в Україну, однак українці вже готові дати відсіч. Тим часом проти РФ країни світу продовжують вводити обмеження. Президент США Джо Байден заявив, що закриває небо США для росіян.
  • В Україну вже прибули й стали на бойові чергування нові "Байрактари". Про це заявив на своїй сторінці у Facebook міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, Європа перетворюється на тил України та постачає критично необхідне для оборони.
  • Беззбройні співробітники Запорізької АЕС – найбільшої електростанції в Європі, вийшли на дорогу, щоб не пустити в Енергодар російських окупантів. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.

  • Війська окупантів можуть атакувати українські атомні станції, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко у своєму Telegram-каналі. За даними Геращенка, з НГУ надійшла інформація, що з Миколаївської області у бік Вознесенська, де розташована Южно-Українська АЕС, вилетіла група з більш ніж 20 ворожих вертольотів.

  • У Миколаєві висадився ворожий десант, але атаку окупантів вдалося відбити. Про це повідомив у відеозверненні голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

  • У своєму зверненні президент України Володимир Зеленський озвучив нові дані про втрати у лавах окупантів – 6 тис. убитих загарбників за шість днів війни.
  • У Харкові за минулу добу загинула 21 особа, 112 отримали поранення. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

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