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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Россия готовит высадку десанта на черноморском побережье. Ситуация на утро седьмого дня вторжения

Светлана Москаленко Светлана Москаленко Заместитель событийного лидера Сегодня
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2 марта, 07:16
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Генштаб Украины опубликовал новые данные
Вражеский самолет уничтожен
Вражеский самолет уничтожен / Фото: Коллаж: Сегодня

Оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 06.00 02.03.2022 по российскому вторжению:

  • На Подольском направлении противник силами тринадцати БТГр (батальонно-тактическая группа) из состава Восточного ВО ВС РФ пытается продолжить наступление по рубежу Гореничи, Гостомель, Демидов в направлении КИЕВ с целью блокирования столицы с северного и северо-западного направлений.
  • В Житомирской области находится до трех БТГр из состава 5 общевойсковой армии.
  • На Северском направлении до 17 БТГр оккупационных войск, несмотря на потери в живой силе и технике, продолжают наступательные действия с целью блокирования Киева с северо-востока. Захватчики остановлены в районах населенных пунктов Козелец, Бобровица, Макеев. На другом направлении, в районах населенных пунктов Светильня, Победа, Остролучье войска противника утратили наступательный потенциал.
  • Вражеские войска силами до двух БТГр предпринимают неудачные попытки удерживать в окружении украинские города Сумы, Лебедин и Ахтырка.
  • На Слобожанском направлении до 16 БТГр продолжают наступательную операцию в направлении Краснограда и частью сил до 4 БТГр на Изюм. Захватчик понес потери и был остановлен в районе населенных пунктов Богодухов, Чугуев, Шевченково.
  • На Донецком направлении, не преуспевая, агрессор сосредоточил усилия на блокировке города Мариуполь.
  • На Таврическом направлении противник продолжает наступательные действия в районах населенных пунктов Скадовск, Голая Пристань, Херсон, Снегиревка, Новая Каховка. После перегруппировки продолжает передвижение в направлении Херсона и Николаева. До двух БТГр действует в районах населенных пунктов Васильевка, Красное поле, Новопетровка.
  • В Черноморской операционной зоне враг производит развертывание корабельной группы и продолжает подготовку к проведению морской десантной операции.

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