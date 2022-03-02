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Майже 6000 тіл залишать в Україні? РФ не збирається забирати загиблих окупантів

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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2 березня, 03:15
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Росія навіть не порушувала питання про повернення загиблих солдатів на батьківщину, хоча знає про колосальні втрати у своїй армії
У РФ не збираються забирати тіла загиблих військових
У РФ не збираються забирати тіла загиблих військових / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні від початку вторгнення РФ загинуло понад 5700 російських військових . Однак у Росії заявили, що тіла окупантів забирати не збираються.

Про це сказала сенатор РФ Людмила Нарусова, пише NEXTA Live.

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Бійці ЗСУ та тероборони завдають ворогам колосальних втрат, щодня гинуть тисячі російських військових.

"Штаб Західного військового округу повідомив, що питання про те, щоб зібрати тіла загиблих військових в Україні, просто не стоїть", – Сказала Нарусова.

Депутат ВРУ Олексій Гончаренко також уточнив, що Нарусова пропонувала Міноборони РФ зробити "зелений коридор", щоб забрати тіла, але її ніхто не послухав.

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"Вони лежать не віддані землі, дикі бродячі собаки обгладжують тіла, деяких не можна ідентифікувати, бо вони обгорілі. За якими законами війни це можливо? Мій тато, який пішов на фронт у 41-му році, казав, що перше після будь-якого бою — це збирання тіл", – додала вона.

Ймовірно, це питання не стоїть, оскільки РФ замовчує колосальні втрати у своїй армії. Про першого загиблого окупанти заявили лише 27 лютого – це був кадровий офіцер Нурмагомед Гаджимагомедов. Однак насправді кількість загиблих у російських військах на той день вже перевищила 4000.

Якої техніки втратили окупанти

  • Літаки – 29 од.,
  • Гелікоптери – 29 од.,
  • Танки 198,
  • Бойові броньовані машини – 846,
  • Артилерійські системи – 77,
  • Кошти ППО – 7,
  • РСЗВ – 24,
  • Цистерни з ПММ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 3,
  • Катери – 2 одиниці,
  • Автомобільна техніка – 305

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