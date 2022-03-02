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Почти 6000 тел оставят в Украине? РФ не собирается забирать погибших оккупантов

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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2 марта, 03:15
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Россия даже не поднимала вопрос о возвращении погибших солдат на родину, хотя знает о колоссальных потерях в своей армии
В РФ не собираются забирать тела погибших военных
В РФ не собираются забирать тела погибших военных / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с начала вторжения РФ погибли более 5700 российских военных. Однако в России заявили, что тела оккупантов забирать не собираются.

Об этом сказала сенатор РФ Людмила Нарусова, пишет NEXTA Live.

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Бойцы ВСУ и терробороны наносят врагам колоссальные потери, ежедневно погибают тысячи российских военных.

"Штаб Западного военного округа сообщил, что вопрос о том, чтобы собрать тела погибших военных в Украине просто не стоит", – сказала Нарусова.

Депутат ВРУ Алексей Гончаренко также уточнил, что Нарусова предлагала Минобороны РФ сделать "зеленый коридор", чтобы забрать тела, но ее никто не послушал.

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"Они лежат не преданные земле, дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые. По каким законам войны это возможно?! Мой папа, который ушел на фронт в 41-м году, говорил, что первое после любого боя — это сбор тел", – добавила она.

Вероятно, этот вопрос не стоит, поскольку РФ умалчивает о колоссальных потерях в своей армии. О первом погибшем оккупанты заявили только 27 февраля – это был кадровый офицер Нурмагомед Гаджимагомедов. Однако на самом деле количество погибших в российских войсках в тот день уже превысило 4000.

Какой техники лишились оккупанты

  • Самолеты – 29 ед.,
  • Вертолеты – 29 ед.,
  • Танки ‒ 198,
  • Боевые бронированные машины – 846,
  • Артиллерийские системы – 77,
  • Средства ПВО – 7,
  • РСЗО – 24,
  • Цистерны с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3,
  • Катера – 2 единицы,
  • Автомобильная техника – 305.

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