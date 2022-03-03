Переговори з РФ: Подоляк назвав термін наступного раунду

Радник голови ОП розповів, про що домовилися сторони

Подоляк розповів про наступні переговори з РФ / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Третій раунд переговорів між Україною та Росією щодо війни пройде найближчими днями – про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Домовилися продовжити роботу в третьому раунді в максимально найближчий термін", — сказав він.

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Подоляк також повідомив, що українська сторона не досягла на цих переговорах бажаних результатів, але вдалося дійти домовленостей про "зелені коридори".

Переговори РФ та України

Днями російська сторона сама запропонувала провести переговори в Мінську, і Путін нібито доручив відправити російську делегацію до Білорусі. Ось тільки президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що українська делегація чи він сам не поїде до країни, з якої обстрілюють Україну ракетами. Глава держави запропонував Москві кілька інших варіантів, але росіяни відмовилися.

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Після цього Лукашенко зателефонував Зеленському і було домовлено, що українська делегація приїде на переговори. Самопроголошений президент Білорусі також пообіцяв, що на час переговорів жодна ракета чи літак не злетять із території його країни.

28 лютого українська делегація прибула на місце зустрічі на українсько-білоруському кордоні. Сторони домовились, що переговори відбудуться без попередніх умов. Подробиць зустрічі після переговорів не повідомлялося.

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