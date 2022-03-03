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Переговори з РФ: Подоляк назвав термін наступного раунду

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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3 березня, 20:31
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Радник голови ОП розповів, про що домовилися сторони
Подоляк розповів про наступні переговори з РФ
Подоляк розповів про наступні переговори з РФ / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Третій раунд переговорів між Україною та Росією щодо війни пройде найближчими днями – про це повідомив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Домовилися продовжити роботу в третьому раунді в максимально найближчий термін", — сказав він.

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Подоляк також повідомив, що українська сторона не досягла на цих переговорах бажаних результатів, але вдалося дійти домовленостей про "зелені коридори".

Переговори РФ та України

Днями російська сторона сама запропонувала провести переговори в Мінську, і Путін нібито доручив відправити російську делегацію до Білорусі. Ось тільки президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що українська делегація чи він сам не поїде до країни, з якої обстрілюють Україну ракетами. Глава держави запропонував Москві кілька інших варіантів, але росіяни відмовилися.

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Після цього Лукашенко зателефонував Зеленському і було домовлено, що українська делегація приїде на переговори. Самопроголошений президент Білорусі також пообіцяв, що на час переговорів жодна ракета чи літак не злетять із території його країни.

28 лютого українська делегація прибула на місце зустрічі на українсько-білоруському кордоні. Сторони домовились, що переговори відбудуться без попередніх умов. Подробиць зустрічі після переговорів не повідомлялося.

Ситуація в Україні 3 березня

  • Україна вже понад тиждень протистоїть армії російських окупантів. Восьма доба вторгнення розпочалася з повітряної тривоги у багатьох містах України. У Києві та Херсоні були чутні вибухи.
  • Тим часом Гаазький трибунал уже розпочав розслідування військових злочинів РФ проти України, а дані про жахливі дії окупантів до Міжнародного кримінального суду передали майже 40 країн.
  • У Харкові від обстрілу російських загарбників постраждав собор, що вистояв під час Другої світової війни
  • Російські окупанти завдали удару по Ізюму (Харківська область). Внаслідок ворожих обстрілів загинули 8 осіб.

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