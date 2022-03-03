Другий раунд переговорів з РФ: Подоляк розповів про результати

Другий раунд переговорів не дав результатів, на які розраховувала українська делегація.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
Росія та Україна домовилися з низки гуманітарних питань, у тому числі щодо можливості тимчасового припинення вогню для організації гуманітарних коридорів.
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Сторони продовжать переговори у третьому раунді у найближчі терміни.
Переговори РФ та України
Днями російська сторона сама запропонувала провести переговори в Мінську, і Путін нібито доручив відправити російську делегацію до Білорусі. Ось тільки президент Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти, що українська делегація чи він сам не поїде до країни, з якої обстрілюють Україну ракетами. Глава держави запропонував Москві кілька інших варіантів, але росіяни відмовилися.
Після цього Лукашенко зателефонував Зеленському – вони таки домовилися, що українська делегація приїде на переговори. Більше того, самопроголошений президент Білорусі пообіцяв, що на час переговорів жодна ракета чи літак не злетять із території його країни.
28 лютого українська делегація прибула на місце зустрічі на українсько-білоруському кордоні. Сторони домовились, що переговори відбудуться без попередніх умов.
Після тривалих переговорів подробиці не повідомляли. Сторони поїхали до своїх столиць для обговорень із лідерами держави.
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