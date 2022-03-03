Второй раунд переговоров с РФ: Подоляк рассказал о результатах

Второй раунд переговоров не дал тех результатов, на которые рассчитывала украинская делегация.
Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.
Россия и Украина договорились по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров.
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Стороны продолжат переговоры в третьем раунде в ближайшие сроки.
Переговоры РФ и Украины
На днях российская сторона сама предложила провести переговоры в Минске, и сам Путин якобы поручил отправить российскую делегацию в Беларусь. Вот только президент Владимир Зеленский четко дал понять, что украинская делегация либо он сам не поедут в страну, из которой обстреливают Украину ракетами. Глава государства предложил Москве несколько других вариантов, но россияне отказались.
После этого Лукашенко созвонился с Зеленским – они все таки договорились, что украинская делегация приедет на переговоры. Более того, самопровозглашенный президент Беларуси пообещал, что на время переговоров ни одна ракета или самолет не взлетят с территории его страны.
28 февраля украинская делегация прибыла на место встречи на украинско-белорусской границе. Стороны договорились, что переговоры состоятся без предварительных условий.
После длительных переговоров подробности не сообщались. Стороны поехали в свои столицы для обсуждений с лидерами государства.
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