Второй раунд переговоров с РФ: Подоляк рассказал о результатах

Россия и Украина договорились по ряду гуманитарных вопросов, стороны продолжат переговоры в третьем раунде

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что второй раунд переговоров закончен / Фото: Коллаж: Сегодня

Второй раунд переговоров не дал тех результатов, на которые рассчитывала украинская делегация.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

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Россия и Украина договорились по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров.

Стороны продолжат переговоры в третьем раунде в ближайшие сроки.

Переговоры РФ и Украины

На днях российская сторона сама предложила провести переговоры в Минске, и сам Путин якобы поручил отправить российскую делегацию в Беларусь. Вот только президент Владимир Зеленский четко дал понять, что украинская делегация либо он сам не поедут в страну, из которой обстреливают Украину ракетами. Глава государства предложил Москве несколько других вариантов, но россияне отказались.

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После этого Лукашенко созвонился с Зеленским – они все таки договорились, что украинская делегация приедет на переговоры. Более того, самопровозглашенный президент Беларуси пообещал, что на время переговоров ни одна ракета или самолет не взлетят с территории его страны.

28 февраля украинская делегация прибыла на место встречи на украинско-белорусской границе. Стороны договорились, что переговоры состоятся без предварительных условий.

После длительных переговоров подробности не сообщались. Стороны поехали в свои столицы для обсуждений с лидерами государства.

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