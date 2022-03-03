Затягивать переговоры с Украиной – безумие: Дерипаска прогнозирует катастрофу в России

Россию из-за вторжения в Украину и санкций ждет жесточайший кризис минимум на три года, кроме того есть угроза из-за ЧАЭС. Об этом в своем Telegram-канале написал российский олигарх Олег Дерипаска.
Говоря о необходимости быстрого мирного урегулирования Дерипаска называет наличие на территории Украины законсервированной Чернобыльской АЭС 15 атомных энергоблоков и 3 хранилищ отработанного ядерного топлива.
"Мир очень важен! Затягивать переговоры — безумие! Украина уже давно ядерная держава, на ее территории, кроме законсервированной Чернобыльской АЭС еще 15 атомных энергоблоков и 3 хранилища отработанного ядерного топлива. Для непонятливых – любой инцидент на этих объектах наши потомки на территории европейской России, Украины и Европы будут вспоминать нам всем! ещё лет 200 с проклятиями", – написал он.
Переговоры РФ и Украины
Накануне российская сторона сама предложила провести переговоры в Минске, и сам Путин якобы поручил отправить российскую делегацию в Беларусь. Вот только президент Владимир Зеленский четко дал понять, что украинская делегация либо он сам не поедут в страну, из которой обстреливают Украину ракетами. Глава государства предложил Москве несколько других вариантов, но россияне отказались.
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После этого Лукашенко созвонился с Зеленским – они все таки договорились, что украинская делегация приедет на переговоры. Более того, самопровозглашенный президент Беларуси пообещал, что на время переговоров ни одна ракета или самолет не взлетят с территории его страны.
28 февраля украинская делегация прибыла на место встречи на украинско-белорусской границе. Стороны договорились, что переговоры состоятся без предварительных условий.
После длительных переговоров подробности не сообщались. Стороны поехали в свои столицы для обсуждений, заявив, что второй раунд переговоров состоится в ближайшие дни.
Ситуация с ЧАЭС
- 24 февраля войска оккупантов с территории Беларуси вошли в зону Чернобыльской АЭС.
- Вскоре произошел захват Чернобыльской станции, но оккупанты не владеют правилами личной безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории. Это может привести к "самоубийству". Находясь в зоне отчуждения и не обладая навыками по обеспечению личной безопасности при работе на радиоактивно загрязненной территории, оккупанты испытывают значительное внешнее и внутреннее облучение, которое, без сомнения, будет иметь стохастическое проявление в форме онкозаболеваний. Персонал станции находится в заложниках.
- 25 февраля стало известно, что в Чернобыльской зоне зафиксировано увеличение радиации.
- 26 февраля над Чернобыльской зоной прошла имитация воздушного боя. Оккупанты распространяют фейк, что там есть войска ВСУ.