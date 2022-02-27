"Охраняют" ЧАЭС с нашими военными. РФ выдала новый фейк о вторжении в Украину

Российские СМИ умолчали о том, что их войска захватили Чернобыльскую станцию, показав вместо этого очередную ложь

В РФ заявили, якобы их военные "охраняют" ЧАЭС / Фото: Коллаж: Сегодня

Пропагандисты российского канала RT опубликовали очередную выдумку о том, что сейчас делают в Украине их войска. Вместо того, чтобы рассказать, как военные РФ рушат украинскую инфраструктуру и оккупировали территорию Чернобыльской АЭС, они заявили, якобы те "охраняют" атомную электростанцию вместе с "украинскими военными".

Об этом сообщают "Сегодня".

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Примечательно, что в своем сюжете пропагандисты ни разу не показали лица переодетого в форму ВСУ "охранника".

Скриншот из сюжета

Какая ситуация на самом деле

Сейчас украинские военные не контролируют территорию ЧАЭС. Киев заявил, что вся вина за возможные провокации на этой территории лежит исключительно на России.

Кроме того, Белый дом сообщил, что российский оккупант удерживает в заложниках сотрудников ЧАЭС.

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Снаряд РФ попал в ядерный объект в Киеве

Снаряд РФ попал в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала "Объединение Радон". Масштаб разрушений пока не могут оценить из-за постоянных обстрелов, но по предварительной информации угрозы населению нет.

В Государственной инспекции ядерного регулирования уточнили, что по состоянию на 03:20 радиационный фон вблизи метро "Печерская" находится в пределах нормы.