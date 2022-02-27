"Охороняють" ЧАЕС із нашими військовими. РФ видала новий фейк про вторгнення в Україну

Російські ЗМІ промовчали про те, що їхні війська захопили Чорнобильську станцію, показавши натомість чергову брехню

У РФ заявили, нібито їхні військові "охороняють" ЧАЕС / Фото: Колаж: Сьогодні

Пропагандисти російського каналу RT опублікували чергову вигадку про те, що зараз роблять в Україні їхні війська. Замість того щоб розповісти, як військові РФ руйнують українську інфраструктуру та окупували територію Чорнобильської АЕС, вони заявили, нібито ті "охороняють" атомну електростанцію разом із "українськими військовими".

Про це повідомляють "Сьогодні".

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Примітно, що у своєму сюжеті пропагандисти жодного разу не показали обличчя переодягненого у форму ЗСУ "охоронця".

Скріншот із сюжету

Яка ситуація насправді

Наразі українські військові не контролюють територію ЧАЕС. Київ заявив, що вся провина за можливі провокації на цій території лежить винятково на Росії.

Крім того, Білий дім повідомив, що російський окупант утримує в заручниках працівників ЧАЕС.

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Снаряд РФ влучив у ядерний об'єкт у Києві

Снаряд РФ влучив у пункт поховання радіоактивних відходів київської філії "Об'єднання Радон". Масштаб руйнувань поки що не можуть оцінити через постійні обстріли, але за попередньою інформацією загрози населенню немає.

У Державній інспекції ядерного регулювання уточнили, що станом на 03:20 радіаційний фон поблизу метро "Печерська" знаходиться в межах норми.