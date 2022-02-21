"Показали якийсь сарай". У РФ зганьбилися фейком про "підрив їхнього КПП"

У Росії вигадали новий фейк про ЗСУ, але українські прикордонники швидко знайшли спростування їх вигадки

В РФ заявили, что ВСУ "подорвали" их прикордонний пункт / Фото: Колаж: Сьогодні

ФСБ РФ опублікувала відео, де показали "будівлю на пункті прикордонної служби" в Ростовській області, у яку нібито потрапив випущений ЗСУ снаряд. Проте цей фейк швидко викрили.

Спростування опублікували у Державній прикордонній службі України (ДПСУ).

Реклама

Що заявили у РФ

На записі пропагандистського російського каналу RT показали розгромлену стару будівлю серед лісу, якої навіть немає дороги. Проте на ній висів прапор РФ. Автори фейку заявили, що у будівлю потрапив український снаряд.

"Показали якийсь сарай"

"Інформація росіян про те, що нібито було обстріляно їхній прикордонний КПП – це фейк", – повідомили "Сьогодні" в Українському кризовому медіа-центрі.

Військові уточнили, що "підірвана" будівля взагалі не схожа на прикордонний пункт.

Реклама

"На відео показали якийсь сарай, на якому самі і зірвали дах. А видали все це за прикордонний пункт", – повідомили нам українські військові.

Що сказали у ДПСУ?

У пресслужбі прикордонників заявили, що інформація ФСБ про обстріл прикордонних нарядів у Ростовській області – свідома провокація. Пропагандисти навіть не уточнили точного місця, куди прилетів "снаряд". Тільки сказали, що це було за 150 метрів від російсько-українського кордону в Ростовській області.

Прикордонники нагадали, що Ростовська область межує також і з територією, підконтрольною бойовикам. Причому частина "джерел", на які посилаються РосЗМІ, пише, що це сталося якраз біля неконтрольованої Україною ділянки у Неклинівському районі Ростовської області.

Крім того, підрозділи ДПСУ не отримували інформації про підрив прикордонного пункту від співробітників ФСБ РФ.