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СЬОГОДНІ Новини України

У мережі пишуть, що "Нацкорпус" створює радіоактивну бомбу проти РФ. Ми дізналися, чи це правда

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний редактор Сьогодні Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні
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4 лютого, 12:52
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У Telegram показали знімки, де нібито "Нацкорпус" створює бомбу з ядерними матеріалами – що це за вибухівка і чи існує вона взагалі
У Мережі звинуватили "Нацкорпус" у створенні наднебезпечної вибухівки
У Мережі звинуватили "Нацкорпус" у створенні наднебезпечної вибухівки / Фото: Колаж: Сьогодні

У Мережі з'явилася інформація, що "Нацкорпус" нібито готує вибухівку проти російських військових на випадок вторгнення в Україну. Окрім того, бомба буде з використанням ядерних матеріалів.

Журналісти "Сьогодні" дізналися, чи це правда.

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Що кажуть у Мережі?

Першим інформацію про вибухівку опублікував Telegram-канал "Військовий оглядач". Потім новину розповсюдили паблики, орієнтовані на ОРДЛО.

"Саморобний вибуховий пристрій має всі компоненти СВП, але про його працездатність говорити впевнено не можна. Бойовики стверджують, що пристрій оснащений ядерними матеріалами, для чого показаний дозиметр. При цьому звертає на себе увагу відсутність захисного спорядження на людині в кадрі", – написали у публікації.

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Правда чи фейк?

Журналісти "Сьогодні" зауважили, що у публікації є багато помилок. Складається враження, що текст спочатку написали російською мовою, а потім невдало перекладали українською: "рад и оактивним", а не "рад і оактивним", "пораження", а не "ураження", "розробле нн ий", а не "розробле н ий", "використан", а не "використаний".

Які помилки є у публікації. Скріншот

У пресслужбі "Нацкорпусу" сайту "Сьогодні" відповіли, що це фейк.

"Звичайно, це фейк. Зараз готуємо повідомлення щодо цього", – заявили в Найкорпусі.

Хто за цим стоїть?

У Telegram-каналі "Нацкорпусу" заявили, що відео – погано виготовлена підробка РФ.

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"Цей відеоматеріал є погано виготовленою підробкою, а вся ця історія – витвором хворої фантазії росіян з метою дискредитації як нашої партії, так і загалом України", – сказали у партії.

Також у Нацкорпусі наголосили, що в Мережі опублікували відео без звуку та також вказали на безліч помилок. Це і є основним підтвердженням того, що фейк може бути частиною російської спецоперації.

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