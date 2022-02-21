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"Показали какой-то сарай". В РФ опозорились фейком о "подрыве их КПП"

Игорь Серов Игорь Серов Ведущий редактор Сегодня Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор Украина Сегодня
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21 февраля, 13:55
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В России придумали новый фейк о ВСУ, но укрианские пограничники быстро нашли опровержение их выдумке
В РФ заявили, якобы ВСУ "подорвали" их погранпункт
В РФ заявили, якобы ВСУ "подорвали" их погранпункт / Фото: Коллаж: Сегодня

ФСБ РФ опубликовала видео, где показали "здание на пункте погранслужбы" в Ростовской области, в которое якобы попал выпущенный ВСУ снаряд. Однако этот фейк быстро разоблачили.

Опровержение опубликовали в Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ).

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Что заявили в РФ

На записи пропагандистского российского канала RT показали разгромленное старое здание посреди леса, к которому даже нет дороги. Однако на нем висел флаг РФ. Авторы фейка заявили, что в здание попал украинский снаряд.

"Показали какой-то сарай"

"Информация россиян о том, что, якобы, был обстрелян их пограничный КПП – это фейк", – сообщили "Сегодня" в Украинском кризисном медиа-центре.

Военные уточнили, что "подорванное" здание вообще не похоже на пограничный пункт.

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"На видео показали какой-то сарай, на котором сами и сорвали же крышу. А выдали все это за пограничный пункт", – сообщили нам украинские военные.

Что сказали в ГПСУ?

В пресс-службе пограничников заявили, что информация ФСБ об обстреле пограничных нарядов в Ростовской области – сознательная провокация. Пропагандисты даже не уточнили точное место, куда прилетел "снаряд". Только сказали, что это было в 150 метрах от российско-украинской границы в Ростовской области.

Пограничники напомнили, что Ростовская область граничит также и с территорией, подконтрольной боевикам. Причем часть "источников", на которые ссылаются РосСМИ, пишет, что это случилось как раз возле неконтролируемого Украиной участка, в Неклиновском районе Ростовской области.

Кроме того, подразделения ГПСУ не получали информации о подрыве погранпункта от сотрудников ФСБ РФ.

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