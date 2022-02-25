У Мережі поширили фейк від імені СБУ – як не потрапити

У Telegram та інших месенджерах розповсюджують фейк від імені СБУ нібито про те, що служба вимагає від українців перейти за посиланням, щоб "пройти перевірку"

Від імені СБУ розповсюдили фейк. Фото: колаж "Сьогодні"

Українців попередили про фейкові повідомлення у Мережі від імені Служби безпеки України.

Про це пише прессслужба СБУ.

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Що відомо?

У Telegram та інших месенджерах розповсюджують фейк від імені СБУ нібито про те, що служба вимагає від українців перейти за посиланням, щоб "пройти перевірку".

Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде на онлайн-ресурс Служби безпеки.

Насправді за посиланням вам пропонують додати новий пристрій до вашого облікового запису. Після цього ворог отримає доступ до всієї історії листування (крім секретних чатів), а також зможе писати від вашого імені.

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Важливо додати: в жодному разі не переходьте за цим посиланням і не скануйте QR-код.

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Отже, сім основних правил для захисту своїх акаунтів та техніки: