У Мережі поширили фейк від імені СБУ – як не потрапити

Українців попередили про фейкові повідомлення у Мережі від імені Служби безпеки України.
Про це пише прессслужба СБУ.
Що відомо?
У Telegram та інших месенджерах розповсюджують фейк від імені СБУ нібито про те, що служба вимагає від українців перейти за посиланням, щоб "пройти перевірку".
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Це посилання схоже на адресу сайту СБУ, але воно фейкове і не веде на онлайн-ресурс Служби безпеки.
Насправді за посиланням вам пропонують додати новий пристрій до вашого облікового запису. Після цього ворог отримає доступ до всієї історії листування (крім секретних чатів), а також зможе писати від вашого імені.
Важливо додати: в жодному разі не переходьте за цим посиланням і не скануйте QR-код.
РФ може атакувати дані українців – як захиститися від хакерів
Кібератаки на державні ресурси України тривають і існує великий ризик, що атаки поширять на всіх громадян. Про це повідомили у службі Держспецзв’язку і дали поради, як від цього захиститися.
Отже, сім основних правил для захисту своїх акаунтів та техніки:
Крок 1
Змініть паролі у своїх соцмережах та банківських акаунтах, а також на усіх сайтах, де ви реєструвалися і є ваша персональна інформація.
"Радимо використовувати складні паролі, що складаються із літер та символів. Це мають бути складні набори, щонайменше 10 знаків", – зазначають у відомстві.
Крок 2
Налаштуйте двоетапну перевірку при вході у ваш акаунт-соцмережі. Цей крок допоможе убезпечити вас від зламу аккаунту, оскільки при спробах стороннього входу ви отримаєте смс-повідомлення про підтвердження операції.
Крок 3
Встановіть та свій пристрій антивірус та час від часу перевіряйте його на наявність загроз.
Крок 4
Зробіть резервні копії важливих документів, які зберігаються на пристроях або хмарних сховищах.
"Злочинці часто шифрують дані на зламаних пристроях без змоги відновлення", – попереджають у службі.
Крок 5
Користуйтеся лише легальним програмним забезпеченням, оскільки через піратське російські віруси і поширюються.
Крок 6
Усі застосунки та програмне забезпечення на вашому комп’ютері потрібно оновити, щоб у вас була найзахищеніша версія програми.
Крок 7
Не вірте фейкам у соцмережах та на інших ресурсах, усі вони покликані створити паніку та дестабілізувати ситуацію в країні.