РФ може атакувати дані українців – як захиститися від хакерів

Розповідаємо, як захистити свої дані від кібератаки російських спецслужб

Як не піддатися хакерській атаці - поради / Фото: Колаж: Сьогодні

Кібератаки на державні ресурси України тривають і існує великий ризик, що атаки поширять на всіх громадян.

Про це повідомили у службі Держспецзв’язку і дали поради, як від цього захиститися.

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Отже, сім основних правил для захисту своїх акаунтів та техніки:

Крок 1

Змініть паролі у своїх соцмережах та банківських аккаунтах, а також на усіх сайтах, де ви реєструвалися і є ваша персональна інформація.

"Радимо використовувати складні паролі, що складаються із літер та символів. Це мають бути складні набори, щонайменше 10 знаків", – зазначають у відомстві.

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Крок 2

Налаштуйте двоетапну перевірку при вході у ваш акаунт-соцмережі. Цей крок допоможе убезпечити вас від зламу аккаунту, оскільки при спробах стороннього сходу ви отримаєте смс-повідомлення про підтвердження операції.

Крок 3

Встановіть та свій пристрій антивірус та час від часу перевіряйте його на наявність загроз.

Крок 4

Зробіть резервні копії важливих документів, які зберігаються на пристроях або хмарних сховищах.

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"Злочинці часто шифрують дані на зламаних пристроях без змоги відновлення", – попереджають у службі.

Крок 5

Користуйтеся лише легальним програмним забезпеченням, оскільки через піратське російські віруси і поширюються.

Крок 6

Усі застосунки та програмне забезпечення на вашому комп’ютері потрібно оновити, щоб у вас була найбільш захищена версія програми.

Крок 7

Не вірте фейкам у соцмережах та на інших ресурсах, усі вони покликані створити паніку та дестабілізувати ситуацію в країні.

Раніше ми розповідали про такі фейки оккупантів: