РФ может атаковать данные украинцев – как защититься от хакеров

Рассказываем, как защитить свои данные от кибератаки российских спецслужб

Как не подвергнуться хакерской атаке - советы / Фото: Коллаж: Сегодня

Кибератаки на государственные ресурсы Украины продолжаются и существует большой риск, что атаки будут распространены на всех граждан.

Про это сообщили в службе Госспецсвязи и дали советы, как от этого защититься.

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Итак, семь основных правил для защиты своих аккаунтов и техники:

Шаг 1

Измените пароли в своих соцсетях и банковских аккаунтах, а также на всех сайтах, где вы регистрировались и есть ваша персональная информация.

"Советуем использовать сложные пароли, состоящие из букв и символов. Это должны быть сложные наборы не менее 10 знаков", – отмечают в ведомстве.

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Шаг 2

Настройте двухэтапную проверку при входе в ваш аккаунт-соцсети. Этот шаг поможет обезопасить вас от взлома аккаунта, поскольку при попытках постороннего схода вы получите смс-сообщение о подтверждении операции.

Шаг 3

Устанавливайте на устройство антивирус и время от времени проверяйте его на наличие угроз.

Шаг 4

Сделайте резервные копии важных документов, хранящихся на устройствах или облачных хранилищах.

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"Преступники часто шифруют данные на сломанных устройствах без возможности восстановления", – предупреждают в службе.

Шаг 5

Используйте только легальное программное обеспечение, так как через пиратское русские вирусы и распространяются.

Шаг 6

Все приложения и программное обеспечение на вашем компьютере необходимо обновить, чтобы у вас была наиболее защищенная версия программы.

Шаг 7

Не верьте фейкам в соцсетях и других ресурсах, все они призваны создать панику и дестабилизировать ситуацию в стране.

Раньше мы рассказывали о таких фейках оккупантов: