Боевики придумали новый фейк о ВСУ, чтобы запугать жителей Донбасса. Мы узнали подробности

Теперь говорят о том, что украинские военные угрожают безопасности мирных жителей

Боевики распространяют фейки о ВСУ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Так называемая "народная милиция" самопровозглашенной "ЛНР" распространяет очередные фейки о действиях ВСУ на Донбассе. В этот раз заявили о том, что украинские военные выселяют мирных жителей из домов городов Золотое и Попасная, чтобы заселиться туда самим.

Сайт "Сегодня" узнал, есть ли хоть доля правды в этом сообщении.

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Как рассказали нам в Минобороны, оккупанты распространили очередной фейк.

"Никакого выселения не было и нет. Оккупанты такими заявлениями в очередной раз попытались не просто дискредитировать ВСУ, а запугать местное население, чтобы сформировать негативное отношение к украинским военнослужащим", – объяснили нам в Минобороны Украины.

Другие фейки боевиков

ФСБ РФ опубликовала видео, где показано "здание на пункте погранслужбы" в Ростовской области, в которое якобы попал выпущенный ВСУ снаряд. Однако этот фейк быстро разоблачили.

На записи пропагандистского российского канала RT показано разгромленное старое здание среди леса, к которому даже нет дороги. Однако на нем висел флаг РФ. Авторы фейка заявили, что в здание попал украинский снаряд.

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Кроме того, боевики сняли, как якобы обезвредили "группу украинских диверсантов", однако вскоре опубликовали фото с таким же домом на фоне, заявив, что этот дом "обстреляли" украинские военные.

Из записи, где боевики "обезвреживают диверсантов", видно, как они стреляют в направлении дома, который в другом видео, по утверждению пропагандистов, пострадал от выстрелов ВСУ.

А 21 февраля, появилась информация о якобы мобилизации работников Донецкой ОГА. Как стало известно, это очередной фейк от оккупантов.

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