ЗСУ розгромили колону кадировців та показали трофеї (відео)

Бійці Збройних сил України розбили колону кадировців.
Про це повідомив військовий кореспондент Роман Бочкала у Facebook, проте локацію називати не став.
"Розх*рячили колону кадировців... Бачили б ви, як ті драпали! Тепер десь сидять по лісах. Хлопці проводять зачистку і продовжують наступ", – підписав він відео.
За словами журналіста, у ворога паніка, вони не орієнтуються на території і не мають жодної мотивації воювати.
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