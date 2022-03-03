ВСУ разгромили колонну кадыровцев и показали трофеи (видео)

Уцелевшие оккупанты прячутся по лесам

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Бойцы Вооруженных сил Украины разбили колонну кадыровцев.

Об этом сообщил военный корреспондент Роман Бочкала в Facebook, однако локацию называть не стал.

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"Расх*рячили колонну кадыровцев... Выдели бы вы, как те драпали! Теперь где-то сидят по лесам. Ребята проводят зачистку и продолжают наступление", – подписал он видео.

По словам журналиста, у врага паника, они не ориентируются на территории и не имеют никакой мотивации воевать.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин избегает переговоров с ним.

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