"Сядь за стол переговоров": Зеленский обратился к Путину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский лидер Владимир Путин избегает переговоров с ним.
На пресс-конференции 3 марта Зеленский обратился к Путину:
"Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной. Только не на 30 метров, как с Макроном, Шольцем – я же сосед! Я не кусаюсь. Я нормальный мужик, сядь со мной, поговори. Чего ты боишься? Мы никому не угрожаем, мы не террористы. Мы не захватываем банки. И не захватываем чужие земли".
В Украине опровергли поддельное "заявление" Зеленского о капитуляции
В интернете распространяют новый фейк – якобы президент Владимир Зеленский просит украинских военных сложить оружие.
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"Я призываю вас сложить оружие и прекратить боевые действия всех подразделений, чтобы создать условия для ведения переговоров", — говорится в поддельном сообщении как будто бы от имени главы государства.
Опровержение новой "утке" дали в Госспецсвязи.