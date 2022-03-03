"Російські війська вбивають мирних": топ-менеджер Яндекс звільнилася через замовчування війни

Топ-менеджер пошукової мережі Яндекс Антоніна Самсонова звільнилася через те, що на головній сторінці не відображається інформація про війну в Україні.
Фотографію заяви Самсонова опублікувала на своїй сторінці Facebook.
"У зв'язку з тим, що Яндекс не відображає на головній сторінці yandex інформацію про те, що російські війська обстрілюють міста України та вбивають мирних людей, прошу звільнити мене за власним бажанням. Дії компанії сьогодні я вважаю злочином та співучастю у нападі та війні" , – написала журналістка та засновниця проєкту Яндекса The Question.
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