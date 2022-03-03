"Скільки українців мають загинути, щоб закрили небо?": Зеленський звернувся до НАТО

Президент України, головнокомандувач Володимир Зеленський зміг приділити час, щоб вкотре роз'яснити, зокрема, іноземним журналістам, що без істотної допомоги західних країн в Україні загине дуже багато людей.
Про це повідомляє Офіс президента.
"Якщо ви не можете закрити небо зараз, то дайте термін – коли. Якщо не можете зробити це зараз, скажіть, скільки людей має вибухнути, скільки рук, ніг, голів повинні відлетіти, щоб достукатися до вас? Скажіть скільки, я піду рахувати і чекатимемо цього моменту", – заявив Зеленкий журналістам.
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Обстановка
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба попросив у НАТО закрити повітряний простір над Україною ще до початку активної фази воєнних дій у нашій країні.
- 3 березня Україна просила МАГАТЕ звернутися до НАТО з вимогою закрити доступ до повітряного простору над ядерними об'єктами ЧАЕС та активізувати дії щодо недопущення актів ядерного тероризму.
- Це треба було зробити, щоб не допустити екологічної катастрофи через спробу захоплення російськими військами міста Енергодар, де знаходиться одна з найбільшої АЕС у Європі – Запорізька АЕС.