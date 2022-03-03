"Скільки українців мають загинути, щоб закрили небо?": Зеленський звернувся до НАТО

Президент України емоційно поговорив із журналістами

Президент знайшов час поговорити з іноземними журналістами / Колаж "Сьогодні"

Президент України, головнокомандувач Володимир Зеленський зміг приділити час, щоб вкотре роз'яснити, зокрема, іноземним журналістам, що без істотної допомоги західних країн в Україні загине дуже багато людей.

Про це повідомляє Офіс президента.

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"Якщо ви не можете закрити небо зараз, то дайте термін – коли. Якщо не можете зробити це зараз, скажіть, скільки людей має вибухнути, скільки рук, ніг, голів повинні відлетіти, щоб достукатися до вас? Скажіть скільки, я піду рахувати і чекатимемо цього моменту", – заявив Зеленкий журналістам.

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