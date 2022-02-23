Фальстарт! НАТО не закриває повітряний простір над Україною

Інформація про звернення Дмитра Кулеби до Альянсу не підтвердилася

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко спростував поширену ним інформацію про те, що глава МЗС Дмитро Кулеба попросив НАТО закрити повітряний простір над Україною.

"На жаль, інформація не підтверджується. Наразі Україна не звернулася до НАТО з проханням про закриття повітряного простору", – повідомив Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Що трапилося

Раніше Олексій Гончаренко заявив, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до НАТО із проханням закрити повітряний простір над Україною.

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Нардеп пояснив, що це означає заборону залітати у повітряний простір України будь-яким літакам. У разі порушення, за його словами, всі літальні засоби збиватимуться. Схожий режим американці забезпечували у Сирії.