Росія вводить війська на Донбас: на вулицях помітили колони техніки (відео)

Підрозділі Збройних сил Росії повинні виконувати нібито "миротворчі" функції

Росія починає вторгнення/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російська Федерація після визнання незалежними так званих "ЛДНР" почала вводити війська на окуповані території. Вони повинні виконувати нібито "миротворчі" функції.

Відповідні відео з'являються у мережі.

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У Telegram-каналах публікують відео з першими підрозділами російських військових на території окремих районів Донецької та Луганської областей. На них видно прохід колон військової техніки. Водночас у РФ поки що не повідомляють про входження "миротворців" на Донбас.

Путін визнав "ЛДНР"

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР".

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"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР", – прокоментував Путін своє рішення.

Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

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