У РФ опублікували укази про визнання "ЛДНР" (документ)

Путін визнав незалежними "ЛДНР" 21 лютого

Укази були підписані сьогодні/Фото: колаж: "Сьогодні"

У Росії опублікували підписані документи про незалежність так званих "ЛДНР".

Укази з'явилися на офіційному інтернет-порталі правової інформації.

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Визнання "ЛДНР"

Російський президент Володимир Путін підписав укази про визнання незалежними так званих "ЛДНР".

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Путін визнав "ЛДНР"

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР".

"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР", – прокоментував Путін своє рішення.

Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

Наказ Путіна

Пентагон очікує, що Володимир Путін сьогодні вночі віддасть наказ про висування російських військ на територію визнаних незалежними "ЛДНР". Це пов'язано із підписанням указу про визнання "ЛДНР".

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