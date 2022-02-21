Путін уночі віддасть наказ військовим про перетин кордону "ЛДНР" — Пентагон

Таке рішення лідер РФ ухвалив після визнання так званих республік

Путін визнав "ЛДНР" та хоче ввести туди війська РФ/Фото: колаж: "Сьогодні"

Пентагон очікує, що Володимир Путін сьогодні вночі віддасть наказ про висування військ на територію визнаних незалежними "ЛДНР".

Про це повідомляє Fox News.

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Путін запровадить війська на територію "ЛДНР" після підписання указу про визнання так званих "республік". Війська можуть бути запроваджені вже сьогодні вночі.

Путін визнав "ЛДНР"

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР".

"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР", – прокоментував Путін своє рішення.

Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання ЛДНР.

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