Путин ночью отдаст приказ военным о пересечении границы "ЛДНР" — Пентагон

Такое решение лидер РФ принял после признания так называемых республик

Путин признал "ЛДНР" и хочет ввести туда войска РФ/Фото: коллаж: "Сегодня"

Пентагон ожидает, что Владимир Путин сегодня ночью отдаст приказ о выдвижении войск на территорию признанных независимыми "ЛДНР".

Об этом сообщает Fox News.

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Путин введет войска на территорию "ЛДНР" после подписания указа о признании так называемых "республик". Войска могут быть введены уже сегодня ночью.

Путин признал "ЛДНР"

Президент России Владимир Путин 21 февраляподписал указ о признании "ЛДНР".

"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.

Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".

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