Вот это масштаб! Целых два десятка жителей Донецка отмечают признание "ЛНДР" Путиным

Они ждали решения президента России 8 лет

Коллаж "Сегодня"

Сообщение о том, что после 8 лет аннексии президент России Владимир Путин таки признал независимость так называемых "ЛДНР" встретили ликованием... менее двух десятков жителей Донбасса.

Видео "народных торжеств" по этому долгожданному поводу в центре Донецка появилось в телеграмме.

Реклама

Обстановка

Для того, чтоб признать независимость территорий, которые с 2014 года неподконтрольны официальному Киеву и контролируются ставленниками Кремля, понадобилось сначала объявить эвакуацию гражданского населения из ОРДЛО.

Потом были организованы десятки провокаций, в которых Москва обвиняла украинских военных.

Одновременно в разы увеличилось количество обстрелов позиций ВСУ на Донбассе. К сожалению, они принесли потери среди украинских солдат.

Далее был разыгран сценарий экстренного заседания Совета безопасности России, на котором высокопоставленные чиновники очень просили Путина признать "ЛДНР". Правда, кое-кто запутался в формулировках, и просил не признания, а присоединения сепаратистских регионов Украины к России.

Самым смелым оказался глава МВД России Владимир Колокольцев, который, выступая на созванном президентом РФ Владимиром Путиным заседании Совета безопасности России заявил, что признавать нужно в границах Луганской и Донецкой областей.

Реакция

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова открыла уголовное производство из-за решения Путина признать "ЛДНР".

Через пару минут после решения ВВП президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом США Джозефом Байденом.

Эстония призвала Европейский Союз ввести жесткие санкции против России в случае признания, поскольку это является нарушением международного права и суверенитета Украины.