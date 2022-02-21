Зеленский созвонился с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский созвонился с президентом США Джо Байденом.
Об этом Зеленский сообщил на своей странице в Twitter. По словам президента Украины, он обсудил с Байденом события последних часов.
"Начинаем заседание СНБО. Также запланирован разговор с Борисом Джонсоном", – добавил Зеленский.
Обговорив події останніх годин з @POTUS. Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з @BorisJohnson.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022
Отметим, что премьер Великобритании Борис Джонсон прервал свою пресс-конференцию ради разговора с Зеленским.
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‘Я собираюсь пойти поговорить с президентом Украины Зеленским и предложить ему поддержку Великобритании", – сказал Джонсон.
Путин признал "ЛДНР"
Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании "ЛДНР".
"Считаю необходимым принять уже давно назревшее решение – незамедлительно признать независимость и суверенитет "ДНР" и "ЛНР", – прокомментировал Путин свое решение.
Президент РФ также попросил Федеральное собрание ратифицировать документы о признании "ЛДНР".
У Путина обсудили судьбу ОРДЛО
Президент РФ Владимир Путин провел заседание Совбеза, на котором обсуждалось, должна ли Россия признавать независимость так называемых "ЛДНР".
"Уважаемые коллеги! Я ваше мнение услышал. Решение будет принято сегодня", — заявил президент РФ.
Участники заседания высказались в поддержку признания псевдогосударственных образований ОРДЛО.
Глава Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин заявил, что он поддерживает присоединение так называемых "ЛДНР" к России. В ответ Путин одернул его, отметив, что рассматривается не этот вопрос, а признание независимости.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также выступила за признание независимости самопровозглашенных "ЛДНР".
"Было достаточно терпения, достаточно аргументов заставить Украину выполнить Минские соглашения, пойти мирным демократическим путем. Очевидно, это не входит в их планы, они этого не хотят и делать не будут", – сказала Матвиенко.