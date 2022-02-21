Зеленський зідзвонився з Байденом

Президенти обговорили події останніх годин.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент України Володимир Зеленський телефоном поспілкувався з президентом США Джо Байденом.

Про це Зеленський повідомив на своїй сторінці у Twitter. За словами президента України, він обговорив із Байденом події останніх годин.

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"Починаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з Борисом Джонсоном", – додав Зеленський.

Обговоривши події останніх годин з @POTUS . Розпочинаємо засідання РНБО. Також запланована розмова з @BorisJohnson . - Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 21, 2022



Зазначимо, що прем'єр Великої Британії Борис Джонсон перервав свою прес-конференцію заради розмови із Зеленським.

'Я збираюся піти поговорити з президентом України Зеленським та запропонувати йому підтримку Великобританії", – сказав Джонсон.

Путін визнав "ЛДНР"

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого підписав указ про визнання "ЛДНР".

"Вважаю за необхідне прийняти вже давно назріле рішення – негайно визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР", – прокоментував Путін своє рішення.

Президент РФ також попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання "ЛДНР".

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У Путіна обговорили долю ОРДЛО

Президент РФ Володимир Путін провів засідання Ради безпекий, на якому обговорювалося, чи має Росія визнавати незалежність так званих "ЛДНР".

"Шановні колеги! Я вашу думку почув. Рішення буде ухвалено сьогодні", – заявив президент РФ.

Учасники засідання висловилися за визнання псевдодержавних структур ОРДЛО.

Глава Служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін заявив, що він підтримує приєднання так званих "ЛДНР" до Росії. У відповідь Путін виправив його, зазначивши, що розглядається не це питання, а визнання незалежності.

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Спікерка Ради Федерації Валентина Матвієнко також виступила за визнання незалежності самопроголошених "ЛДНР".