Путін почав Радбез РФ щодо Донбасу – є перші заяви

Президент Росії прокоментував можливість визнання "Л/ДНР"

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Росії Володимир Путін 21 лютого зібрав засідання Ради безпеки РФ після звернення так званих "республік" "ДНР" та "ЛНР" з проханням визнати їхній суверенітет.

"Мета нашої сьогоднішньої наради в тому, щоб послухати колег та визначити наші подальші кроки на цьому напрямку. Маю на увазі і звернення керівників "Донецької та Луганської народних республік" до Росії з проханням про визнання суверенітету, та постанову Держдуми на цю ж тему із закликом до глави держави визнати незалежність та суверенітет "ДНР" та "ЛНР", – заявив Путін.

Президент РФ додав, що "питання визнання "ДНР" та "ЛНР" тісно пов'язані з глобальними проблемами забезпечення безпеки у світі та в Європі зокрема".

Реклама

Як наголосив Путін, якщо Україну буде прийнято в НАТО – "загрози для Росії багаторазово зростуть".

Також президент Росії звинуватив Україну в небажанні повертати ОРДЛО до свого складу:

"Київська влада виконуватиме Мінські угоди чи ні? За звичайного розвитку подій не будуть ніколи! Очевидно, що вони не хочуть повертати Донбас до складу України", – заявив він.

Реклама

Ватажки "ЛДНР" звернулися до Росії

Ватажки так званих "республік" "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням офіційно визнати незалежність цих утворень.

Обидва попросили розглянути можливість укладання договору про співпрацю з Росією, зокрема щодо оборонної сфери.

Наміри Росії визнати "Л/ДНР"

19 січня депутати Держдуми РФ вирішили звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проект відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.

Реклама

14 лютого депутати від "Єдиної Росії" внесли до Держдуми проєкт постанови про консультацію з МЗС щодо проєкту постанови КПРФ.

За підсумками голосування депутати Держдуми Російської Федерації підтримали направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" як самостійні, суверенні та незалежні держави.

Реакція України

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Держдума займається ескалацією, закликаючи президента Росії визнати так звані "Л/ДНР"

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією її відмови від Мінських угод. Також він зазначав, що у самопроголошених республік немає абсолютно жодної суб'єктності, і це визнає навіть Росія.