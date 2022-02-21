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СЬОГОДНІ Новини України

Пушилін та Пасічник попросили Путіна визнати "ЛНР" та "ДНР"

Марія Николаєнко Марія Николаєнко Редактор Влада Сьогодні
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21 лютого, 15:41
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Керівники окупаційної влади ОРДЛО випустили відеозвернення
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ватажки так званих "республік" "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента РФ Володимира Путіна з проханням офіційно визнати незалежність цих утворень. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Обидва попросили розглянути можливість укладання договору про співпрацю з Росією, зокрема оборонної сфери.

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Відеозвернення Пушиліна опублікувала пропагандистка Ольга Скабеєва.

Незабаром з'явилося і відео з Пасічником.

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Наміри Росії визнати "Л/ДНР"

19 січня депутати Держдуми РФ вирішили звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проект відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.

14 лютого депутати від "Єдиної Росії" внесли до Держдуми проєкт постанови про консультацію з МЗС щодо проєкту постанови КПРФ.

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За підсумками голосування депутати Держдуми Російської Федерації підтримали направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" як самостійні, суверенні та незалежні держави.

Реакція

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Держдума займається ескалацією, закликаючи президента Росії визнати так звані "Л/ДНР"

Міністр оборони Олексій Резніков вважає, що визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією її відмови від Мінських угод. Також він зазначав, що у самопроголошених республік немає абсолютно жодної суб'єктності, і це визнає навіть Росія.

Нардеп від "Європейської солідарності" Ірина Геращенко, коментуючи ухвалення Держдумою РФ рішення про "ЛДНР", заявила, що Україна має негайно запровадити санкції проти депутатів Державної думи Росії, які проголосували за визнання псевдореспублік.

Визнання Російською Федерацією "Л/ДНР" точно означатиме, що РФ прямо порушує територіальну цілісність та суверенітет України, заявив міністр оборони України Олексій Рєзніков.

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