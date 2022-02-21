Путін та Держдума РФ на межі визнання "Л/ДНР"

Володимир Путін заявив, що має намір вислухати учасників Радбезу РФ

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Якщо президент Російської Федерації незабаром виступить із заявою про визнання так званих "ЛНР" та "ДНР", то завтра це обговорюватимуть у Державній думі.

Про це заявив голова комітету Держдуми у справах СНД Леонід Калашніков, повідомляють РІА Новини.

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Що кажуть у РФ

У фракції "Єдина Росія" повідомили, що депутати готові розглянути та підтримати можливе звернення Путіна про визнання "ДНР" та "ЛНР".

Водночас президент РФ заявив, що має намір вислухати думку учасників Радбезу РФ за зверненнями глав "ДНР" та "ЛНР" про визнання незалежності цих так званих "республік".

"Пріоритет Росії – не конфронтація, а забезпечення власної безпеки", – сказав він.

/ Фото: kremlin.ru

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Звернення ватажків "Л/ДНР"

Російські ЗМІ повідомили, що ватажки так званих "республік" "ДНР" та "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник звернулися до президента РФ з проханням офіційно визнати незалежність цих утворень.

Обидва попросили розглянути можливість укладання договору про співпрацю з Росією, зокрема оборонної сфери.

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Проєкт у Росії

19 січня депутати Держдуми РФ вирішили звернутися до президента Росії Володимира Путіна з проханням визнати так звані "ДНР" та "ЛНР". Проєкт відповідної ухвали Думи внесли 11 депутатів-комуністів.

14 лютого депутати від "Єдиної Росії" внесли до Держдуми проєкт постанови про консультацію з МЗС щодо проєкту постанови КПРФ.

За підсумками голосування депутати Держдуми Російської Федерації підтримали направлення президенту Росії Володимиру Путіну звернення про визнання "Л/ДНР" як самостійні, суверенні та незалежні держави.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що Держдума займається ескалацією, закликаючи президента Росії визнати так звані "Л/ДНР" Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков вважає, що визнання Росією "ЛДНР" стане демонстрацією її відмови від Мінських угод.

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