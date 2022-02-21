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Війна 22.2.22 – що за рішення ухвалить Путін і що буде далі

Андрій Хрустальов Андрій Хрустальов Подієвий лідер Сьогодні
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21 лютого, 16:07
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У 2014 році Радфед дав президентові Росії дозвіл вести військові дії на чужій території. Які сюрпризи чекають на українців цього разу

На засіданні Радфеду можуть обговорити питання визнання незаконних утворень на території Донбасу – так званих ЛНР та ДНР. А ще можуть ухвалити рішення про військові дії на території України. Саму дату засідання аналітики називають символічною – 22.02.22. Що насправді розглядатиме Рада Фередацій?

Напад Путіна на Грузію увійшов до історії як "війна 08.08.08" – вона розпочалася 8 серпня 2008 року. У Кремлі люблять символічні штучки. 22.2.22 – чудовий день для початку війни. Тим більше, що наступного дня в Росії – чоловіче свято, 23 лютого.

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Оцінити можливість реального вторгнення Росії неможливо. Але провісників з кожним днем дедалі більше.

Що розглядатиме Радфед?

Порядок денний по Україні невідомий. Але ось що показово – засідання планувалося на 2 березня. Його перенесли на символічну дату. Час починати боятися?

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Усі вже згадали виступ Володимира Жириновського у Держдумі 27 грудня. Воно не додає впевненості:

"Ми можемо прийняти іншу програму [замість Мінських угод, – "Сегодня"]. А яку ви відчуєте – о 4 годині ранку 22 лютого . – Я хотів би, щоб 2022 рік був мирним. Але я люблю правду... Це буде рік немирний. Це буде рік, коли нарешті Росія знову стане великою країною, і всі повинні заткнутися і поважати нашу країну", – сказав Жириновський.

Жириновський загрожує Україні, згадуючи дату – 22 лютого 2022 року

Рада Федерації – повна назва "Рада Федерації Федеральних Зборів Російської Федерації" – верхня палата парламенту Росії, до складу якої входять представники від кожного регіону, а також 30 депутатів, яких призначає Путін. Зараз у Радфеді засідає 200 депутатів, їхня кількість може змінюватися.

Чи розглядатиме Совфед питання визнання ЛНР і ДНР? Наразі ця тема широко обговорюється українськими експертами.

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Теоретично таке можливе. Те, що Росія визнає самопроголошені республіки, жодної ситуації не змінить. Росія і так насправді керує самопроголошеними "республіками". Але Україні це рішення вигідне: ну які тоді Мінські угоди?

Виходить, визнаючи ЛНР та ДНР, Росія підіграє Україні. А вона не збирається підігрувати.

А початок війни з Україною Радфед може розглянути?

Теоретично Софвед неспроможна, а має розглянути це питання. Хоча з погляду закону, Путін і без рішення цього органу може почати вторгнення – під приводом захисту громадян Росії .

На Донбасі вже роздали понад 1 млн російських паспортів. Так що за замовчуванням там, з погляду російських законів , Путіну можна воювати.

Але так склалося, що Радфед приймає рішення про введення військ на територію інших держав. Ймовірно, це тому, що президент РФ хоче розділити з іншими свою відповідальність за подібні рішення.

Так, 1 березня 2014 року Радфед дав добро Путіну на введення військ в Україну . З цього почалася анексія Криму та війна на Донбасі. Пізніше, у червні 2014 року, Радфед відкликав цей дозвіл . У листопаді 2020 Радфед дозволив Путіну використовувати війська РФ під час конфлікту між Вірменією та Азербайджаном за Нагірний Карабах.

Очікується, що Радфед розгляне 22.2.22 питання про введення військ в Україну та схвалить його. Тільки в такому разі вони ухвалять рішення про визнання "незалежності" ЛНР та ДНР. Імовірність, що буде рішення лише щодо "республік", надзвичайно низька.

Чи буде війна?

Неможливо зрозуміти, що в голові російська влада. Але ту наполегливість, з якою Білий дім інформує весь світ про реальну перспективу війни з Росією, навіть про її неминучість, також неможливо ігнорувати.

Виходить, що президент США підписується виключно своєю репутацією, коли заявляє про початок військових дій, але відмовляється навести докази. Його репутація коштує дорого.

Те, що зараз відбувається – це може бути гра на підвищення ставок між США та Росією. Ми описували цей сценарій. Якщо з цього погляду, то обидві сторони пішли на граничне підвищення ставок. Грають ва-банк.

Або ми спостерігаємо початок реальної війни. 21 лютого сепаратисти відкрили вогонь по житлових кварталах у населених пунктах Луганської області . У тому числі – у Щасті. Це вже зовсім не фейкова "війнушка", як у попередні дні. Луганську ТЕС зупинено. Це означає, що ми, можливо, вступили в критичну фазу.

Все ще є ймовірність, що у Кремлі не ухвалили остаточного рішення – і зважують різні варіанти. На це зокрема вказує миролюбна риторика спікера МЗС РФ Марії Захарової та прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова.

Зважувати у Кремлі є що. У нинішній ситуації є низка безумовних мінусів для Путіна:

  • Масштабні економічні санкції
  • Рівень готовності Збройних Сил України. Опір точно буде не таким, як у 2014 році.
  • Можливий опір територіальної самооборони. Але це якщо мова йтиме про окупацію. Але найімовірніше ніякої окупації не буде. Росія зазвичай діє чужій території руками місцевих. Так вона ймовірно вчинить і в Україні.

Як вплине на ситуацію можливий саміт Байдена та Путіна?

Напередодні президент Франції Еммануель Макрон двічі телефонував з Путіним . Він пропонував йому організувати саміт із Байденом з питань безпеки у Європі. Путін та Байден пропозицію про проведення саміту прийняли.

"Саміт відбудеться тільки в тому випадку, якщо Росія не нападає на Україну", – уточнив Байден.

Питання – чи вплине рішення про проведення саміту на наміри Кремля? Малоймовірно! Ні про яку конкретику на переговорах Макрона та Путіна не повідомляється. А Росія вже не раз показувала, що переговори як такі її не влаштовують. Вона хоче, щоб перед її загрозами капітулювали. Тому саміт, сам собою, загрозу війни не знижує.

Чого ж Путін хоче насправді?

Путін хоче "умиротворення". Це його звичайна тактика: розпочати якийсь конфлікт, а потім пропонувати всім його утихомирити.

Спрацювало у Грузії у 2008 році. По суті, війна у Грузії для Росії пройшла майже безкарно.

Майже що спрацювало в Україні у 2014 році. Забравши Крим та частину Донбасу, Росія відбулася санкціями, вплив яких важко помітити.

Захід не гірше за нас розуміє, що тактика умиротворення агресора не працює. Ймовірно, Захід просто не має іншої тактики. Або вона є, просто ми її поки не розуміємо.

Цього разу США відмовили Росії у всіх пунктах. Як наслідок, ситуація стала непередбачуваною, а ми ковтаємо заспокійливе, очікуючи, чим закінчиться протистояння Росії та США. Зовсім як у старі-добрі часи Холодної війни.

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