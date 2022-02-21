"Нехай фантазують скільки завгодно": Данилов надіслав сигнал Росії

Росія не зможе спровокувати Україну на активні дії, вважає Данилов

Секретар РНБО Олексій Данилов / Фото: Колаж: Сьогодні

Українська влада і всі органи безпеки тримають ситуацію з війною на Донбасі під контролем. Про це в ефірі телеканалу Україна 24 заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

"Ми цілком усвідомлюємо, що відбувається. Ви знаєте, що у президента України всі питання на контролі, ми в щоденному режимі збираємось та інформуємо президента, всі органи безпеки та оборони працюють 24/7 без вихідних. Звичайно, це їх (російське – ред.). ) завдання, яке вони поставили собі давно, але наші військові можуть відповідати, вести вогонь у відповідь лише у випадку, якщо є загроза життю нашим військовим", – сказав він.

Також Данилов відповів, що російська сторона може вигадати будь-що, але це не змусить українську владу піти на активні дії на Донбасі.

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"Ми не ведемо ці обстріли, ми до них не маємо жодного відношення. Ми попереджали і зараз попереджаємо, що вони можуть фантазувати скільки завгодно, вони можуть робити що завгодно і ми до цього готові, більш того, до цього готовий світ. Бажання РФ спровокувати нас на активні дії не вийде", – заявив Данилов.

Ситуація на Донеччині

Російські найманці постійно брешуть про Україну та наших захисників. Окупанти продовжують розповсюджувати фейки в Мережі, проте їм швидко знаходять спростування.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що окупанти на Донбасі продовжують загострювати ситуацію , свідомо вводячи в оману мешканців тимчасово окупованих територій

Минулої доби, 20 лютого, на Донбасі російські окупанти 80 разів порушили режим припинення вогню Внаслідок обстрілів один український військовий отримав поранення.

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Внаслідок обстрілів один військовослужбовець отримав осколкові поранення середньої тяжкості та перебуває у лікарні. Стан здоров'я – задовільний.

Станом на ранок 21 лютого окупанти зафіксували 8 порушень "тиші". Російсько-окупаційні війська обстріляли .