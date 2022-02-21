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"Пусть фантазируют сколько угодно": Данилов послал сигнал России

Наталья Магдык Наталья Магдык Редактор раздела Власть Сегодня
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21 февраля, 13:00
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У России не получится спровоцировать Украину на активные действия, считает Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинские власти и все органы безопасности держат ситуацию с войной на Донбассе под контролем. Об этом в эфире телеканала Украина 24 заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы целиком осознаем, что происходит. Вы знаете, что у президента Украины все вопросы на контроле, мы в ежедневном режиме собираемся и информируем президента, все органы безопасности и обороны работают 24/7 без выходных. Конечно, это их (российская. – Ред.) задача, которую они поставили себе давно, но наши военные могут отвечать, вести огонь в ответ только в случае, если есть угроза жизни нашим военным", – сказал он.

Также Данилов ответил, что российская сторона может придумать что угодно, но это не заставит украинские власти пойти на активные действия на Донбассе.

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"Мы не ведем эти обстрелы, мы к ним не имеем никакого отношения. Мы предупреждали и сейчас предупреждаем, что они могут фантазировать сколько угодно, они могут делать что угодно, и мы к этому готовы, более того, к этому готов мир. Желание РФ спровоцировать нас на активные действия не выйдет", – заявил Данилов.

Ситуация на Донбассе

Российские наемники постоянно лгут об Украине и наших защитниках. Оккупанты продолжают распространять фейки в Сети, однако им быстро находят опровержение.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что оккупанты на Донбассе продолжают обострять ситуацию, сознательно вводя в заблуждение жителей временно оккупированных территорий.

За прошедшие сутки, 20 февраля, на Донбассе российские оккупанты 80 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один украинский военный получил ранение.

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В результате обстрелов один военнослужащий получил осколочные ранения средней тяжести и находится в больнице. Состояние здоровья – удовлетворительное.

По состоянию на утро 21 февраля со стороны оккупантов зафиксировали 8 нарушений "тишины". Российско-оккупационные войска обстреляли.

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